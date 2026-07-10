Activité Escalade encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Gymnase Ussel

Informations pratiques

Ussel

Activité Escalade encadrée Sports Nature Haute-Corrèze

Gymnase Avenue de la Résistance Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-25

Station Sports Nature Haute-Corrèze vous propose au gymnase du collège Voltaire, l’activité escalade, à partir de 7 ans et sur réservation obligatoire.

Possibilité d’un pass évasion à partir de plusieus séances .

Gymnase Avenue de la Résistance Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72 hckc.sportsnature@yahoo.fr

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English : Activité Escalade encadrée Sports Nature Haute-Corrèze

L’événement Activité Escalade encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze