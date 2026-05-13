[Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux Tourville-sur-Arques
mercredi 28 octobre 2026 · Tourville-sur-Arques
Informations pratiques
Tourville-sur-Arques
[Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28
L’Association des Amis de Miromesnil propose d’en apprendre plus sur nos oiseaux ! Venez participer à notre atelier pour découvrir qui sont nos voltigeurs qui se préparent à vivre le froid chez nous. Puis, venez fabriquer votre boule de graisse et de graines et repartez avec !
Pour les petits et les grands ! 10€ pour les enfants et 8€ pour les adultes accompagnateurs.
Accès libre au parc du château après la visite.
Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .
Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com
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English : [Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux
L’événement [Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-07-25 par Seine-Maritime Attractivité
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