Informations pratiques

Tourville-sur-Arques

[Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:30:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

L’Association des Amis de Miromesnil propose d’en apprendre plus sur nos oiseaux ! Venez participer à notre atelier pour découvrir qui sont nos voltigeurs qui se préparent à vivre le froid chez nous. Puis, venez fabriquer votre boule de graisse et de graines et repartez avec !

Pour les petits et les grands ! 10€ pour les enfants et 8€ pour les adultes accompagnateurs.

Accès libre au parc du château après la visite.

Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com

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English : [Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux

L’événement [Activité famille] Fabrique ta boule de graines pour les oiseaux Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-07-25 par Seine-Maritime Attractivité