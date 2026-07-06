UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Activité | Relaxation musicale Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

jeudi 9 juillet 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris

Activité | Relaxation musicale Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim’ Mado Robin
Adresse
84 rue Mstislav Rostropovitch
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à l'accueil du Centre<br></p>

Jeudi 09 juillet de 11h> 12h | Dès 2 ans

Inscriptions gratuites au 01.82.04.02.95

Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95

Un moment de détente musicale pour les enfants dès 2 ans
Le jeudi 09 juillet 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)