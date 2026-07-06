Activité | Relaxation musicale Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
jeudi 9 juillet 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris
Informations pratiques
Jeudi 09 juillet de 11h> 12h | Dès 2 ans
Inscriptions gratuites au 01.82.04.02.95
Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte
Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95
Un moment de détente musicale pour les enfants dès 2 ans
Le jeudi 09 juillet 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026