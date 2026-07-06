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Activité | Retouche de vêtements Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

mercredi 15 juillet 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris

Activité | Retouche de vêtements Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim’ Mado Robin
Adresse
84 rue Mstislav Rostropovitch
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à l'accueil du Centre<br></p>

Mercredi 15 juillet | 10-15 ans

Awa vous propose d’apprendre avec elle à repriser et reprendre à la main les petites réparations de vos vêtements. Aucun niveau requis !

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95

Pour des vêtements d’ados parfaitement ajustés au quotidien.
Le mercredi 15 juillet 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public jeunes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-15T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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