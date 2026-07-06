Activité | Retouche de vêtements Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Mercredi 15 juillet | 10-15 ans

Awa vous propose d’apprendre avec elle à repriser et reprendre à la main les petites réparations de vos vêtements. Aucun niveau requis !

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre ou par téléphone au 01.82.04.02.95



Pour des vêtements d’ados parfaitement ajustés au quotidien.

Le mercredi 15 juillet 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public jeunes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-15T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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