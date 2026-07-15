UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ussel

Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Ussel

mardi 21 juillet 2026 · Ussel

Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Ussel

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Lieu-dit Château de la Diège
Ville
19200 Ussel
Département
Corrèze
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Ussel

Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze

Lieu-dit Château de la Diège Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-20 2026-08-27

Station Sports Nature Haute-Corrèze vous propose au château de la Diège, l’activité tir à l’arc, à partir de 7 ans et sur réservation obligatoire.
Possibilité d’un pass évasion à partir de plusieus séances   .

Lieu-dit Château de la Diège Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72  hckc.sportsnature@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze

L’événement Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Ussel (Corrèze)