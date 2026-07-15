Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Ussel
mardi 21 juillet 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze
Lieu-dit Château de la Diège Ussel Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-20 2026-08-27
Station Sports Nature Haute-Corrèze vous propose au château de la Diège, l’activité tir à l’arc, à partir de 7 ans et sur réservation obligatoire.
Possibilité d’un pass évasion à partir de plusieus séances .
Lieu-dit Château de la Diège Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72 hckc.sportsnature@yahoo.fr
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English : Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze
L’événement Activité Tir à l’arc encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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