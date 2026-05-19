Activités créatives Préparons le Tour de France Liginiac
Activités créatives Préparons le Tour de France Liginiac vendredi 10 juillet 2026.
Liginiac
Activités créatives Préparons le Tour de France
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11
Le bibliothèque municipale de Liginiac vous invite aux activités créatives préparons le Tour de France .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59
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English : Activités créatives Préparons le Tour de France
L’événement Activités créatives Préparons le Tour de France Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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