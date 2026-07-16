Activités diverse au musée de la Piscine, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

Informations pratiques

Activités diverse au musée de la Piscine 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Symbole du patrimoine roubaisien, les anciens bains municipaux construits par Albert Baert entre 1927 et 1932 illustrent la richesse architecturale de l’Art déco. Réhabilitée en musée en 2001 puis agrandie en 2018 par Jean-Paul Philippon, La Piscine invite à une rencontre singulière entre histoire du lieu et œuvres artistiques. La richesse des collections de peinture, de sculptures et d’arts appliqués du musée se donne à voir dans ce lieu qui fut considéré pendant plus de cinquante ans comme « la plus belle piscine de France ».

Visites guidées

– Visite guidée Naime Merabet présente lui-même son exposition « Naime Merabet. La vie au seuil, une traversée intime de Roubaix »

Dimanche de 15h30 à 16h30 – réservation sur Weezevent ou le site du musée

– Visite guidée Régionalisme – La création nordiste à travers le textile, la peinture et la sculpture

Samedi et dimanche à 13h30 et 15h15 – durée 1h

Sans réservation, inscription à l’accueil 30 minutes avant le départ de la visite, dans la limite des places disponibles

– Visite guidée Une histoire de Roubaix : des lieux, des bâtiments, des personnalités petites et grandes

Samedi et dimanche à 14h45, 15h45 et 16h30 – durée 1h

Sans réservation, inscription à l’accueil 30 minutes avant le départ de la visite, dans la limite des places disponibles

Événements

– Conférence Sauver les œuvres – des exemples de restauration du patrimoine au musée La Piscine, par Florence Douxami, restauratrice peinture

Dimanche de 15h à 16h30 – inscription à l’accueil à partir de 14h30

– Projection Là où la mémoire habite – restitution du travail collectif mené par Naime Merabet dans le cadre de la Saison Méditerranéenne

En continue – entrée libre

– Balade photographique Un regard photographique un peu intime sur le musée La Piscine en compagnie du photographe Didier Knoff. Venez avec votre portable ou votre appareil photo !

Samedi de 15h à 16h30 – réservation sur Weezevent ou le site du musée

Ateliers pour le jeune public

– Ateliers Roubaix en 13 bâtiments – à partir de 6 ans

– Ateliers Les piscines se réinventent – à partir de 4 ans

Samedi et dimanche de 14h à 17h30, sans réservation, dans la limite des places disponibles

La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Symbole du patrimoine roubaisien, les anciens bains municipaux construits par Albert Baert entre 1927 et 1932 illustrent la richesse architecturale de l’Art déco. Réhabilitée en musée en 2001 puis en…

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