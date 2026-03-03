Activités Familles Les cinq sens Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Activités Familles Les cinq sens

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents.

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à la découverte de nos sens lors d’un parcours en centre ancien de la ville.

Du bout des doigts ou à portée de vue, nous essayerons de percevoir le monde qui nous entoure en utilisant tous nos sens.

Entre activités manuelles et recherche d’images, les cinq sens n’auront plus de secrets pour nous. .

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

