Activités ludiques autour de l’architecture, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes

Informations pratiques

Activités ludiques autour de l’architecture 19 et 20 septembre Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

« Des Archives hautes en couleur »

À toi de jouer ! Grâce aux coloriages proposés, donne vie à nos bâtiments en y mettant tes couleurs.

« Dessine-moi un bâtiment d’archives »

Deviens architecte le temps d’un dessin : imagine le bâtiment parfait pour les Archives… ou illustre une activité qui s’y déroule !

Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées 6 Rue Eugène Ténot, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie +33562567619 https://archivesenligne65.fr Notre service a pour missions de contrôler, collecter, classer, conserver, communiquer au public et de valoriser les archives constituées dans le département. Un parking réservé aux usagers de la salle de lecture est accessible en passant sous le porche entre les n° 4 et 6 de la rue Eugène Ténot.

« Des Archives hautes en couleur »

© Département des Hautes-Pyrénées, Laurent Gaits