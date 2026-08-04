Exposition Occuper par les diplômées du DNSEP 2026 Rue Massey place Henri Borde Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Exposition Occuper par les diplômées du DNSEP 2026

Rue Massey place Henri Borde Jardin Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-08-24

À découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Occuper un lieu, c’est être présent.

Occuper une salle, un atelier, un coin de table, un pan de mur. Occuper dans la durée des années de recherches, de tâtonnements, de rencontres.

Occuper, c’est prendre position — une position tissée d’autres positions. Décider d’être là, avec ce qui est déjà là.

Occuper la marge. Habiter un territoire — non comme une étendue qu’on délimite, mais comme un nœud dans un réseau de relations. Réinvestir l’invisible. Chercher, révéler, transformer — et être transformé en retour.

Occuper, c’est résister. Résister à la simplification. Affirmer une présence singulière parmi d’autres présences, dans un monde saturé.

Les œuvres réunies ici occupent chacune à leur manière. Certaines frontalement, d’autres en silence. Certaines construisent, d’autres déplacent ou réparent. Toutes cherchent une façon d’être en présence — et en lien.

Occuper, alors, ce n’est plus prendre place. C’est entrer en relation.

Habiter une matière, une mémoire, une histoire. Composer avec ce qui existait avant nous. Être affecté autant qu’affecter.

Les étudiantes réunies ici proposent autant de manières d’occuper le monde — non en le possédant, mais en y prenant part, en tissant des liens avec ce qui était là avant elles et restera après.

Occuper, enfin, c’est mettre en lumière. Réenchanter, parfois. Faire exister autrement des lieux, des objets, des récits.

Cette exposition marque la fin d’un parcours — et le début d’un autre.

Car occuper n’est jamais un état. C’est un mouvement. Une manière d’entrer dans le monde, en restant relié à lui.

Diplômées du DNSEP mention art céramique exposées

Maëva BESNARD, Cloë CANTARUTTI, Mathilde DELAS, Marine GEORGEON, Paola ITURRALDE TORRICO, Hyemi KIM

Pauline TOUZELLIER, Sauvane VAUDIN

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Rue Massey place Henri Borde Jardin Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Open Monday through Friday from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.

To occupy a space is to be present.

To occupy a room, a studio, a corner of a table, a section of a wall. To occupy over time: years of research, of trial and error, of encounters.

To occupy is to take a stance—a stance woven from other stances. To decide to be there, with what is already there.

To occupy the margins. To inhabit a territory—not as an expanse one delimits, but as a node in a network of relationships. To reinvest in the invisible. To seek, to reveal, to transform—and to be transformed in return.

To occupy is to resist. To resist simplification. To assert a singular presence among other presences, in a saturated world.

The works gathered here each occupy their space in their own way. Some do so head-on, others in silence. Some build, others displace or repair. All seek a way to be present—and connected.

To “occupy,” then, is no longer simply to take up space. It is to enter into a relationship.

To inhabit a material, a memory, a story. To engage with what existed before us. To be affected as much as to affect.

The students gathered here propose just as many ways to occupy the world—not by possessing it, but by taking part in it, by forging connections with what was there before them and will remain after them.

To occupy, ultimately, is to bring to light. To re-enchant, at times. To give new life to places, objects, and stories.

This exhibition marks the end of one journey—and the beginning of another.

Because “occupying” is never a state. It is a movement. A way of entering the world, while remaining connected to it.

DNSEP graduates specializing in ceramic art whose works are on display:

Ma%EBva BESNARD, Clo%EB CANTARUTTI, Mathilde DELAS, Marine GEORGEON, Paola ITURRALDE TORRICO, Hyemi KIM

Pauline TOUZELLIER, Sauvane VAUDIN

L’événement Exposition Occuper par les diplômées du DNSEP 2026 Tarbes a été mis à jour le 2026-07-27 par OT de Tarbes|CDT65