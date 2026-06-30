Les mardis au Kiosque TARBES Tarbes
mardi 4 août 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Les mardis au Kiosque
TARBES Rue Massey Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 20:00:00
Date(s) :
2026-08-04
En 2026, les mardis de l’Adour se déplacent et deviennent les mardis au Kiosque.
L’Ecole Tarbaise de Musique et Traditions s’installe au kiosque pour jouer durant 2h de la musique traditionnelle.
Venez danser, venez jouer avec nous !
.
TARBES Rue Massey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In 2026, “Mardis de l’Adour” is moving and will become “Mardis au Kiosque.”
The Tarbaise School of Music and Traditions will set up at the bandstand to play traditional music for two hours.
Come dance, come play with us!
L’événement Les mardis au Kiosque Tarbes a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Stage Cinéma 12-17 ans TARBES Tarbes 7 juillet 2026
- Atelier enfants Cartes postales TARBES Tarbes 8 juillet 2026
- Visite commentée de la collection hussards du Musée Massey TARBES Tarbes 9 juillet 2026
- Week-end Polynésien TARBES Tarbes 10 juillet 2026
- Braderie de l’Alhambra TARBES Tarbes 11 juillet 2026