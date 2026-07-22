Visites guidées du bâtiment des Archives départementales TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Visites guidées du bâtiment des Archives départementales

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-06

De l’histoire de l’École normale à la nouvelle Maison de l’histoire en passant par les travaux de réhabilitation, venez découvrir les coulisses de ce lieu son hall, l’atelier de reliure et de conservation, les magasins de conservation des documents ainsi que la salle de lecture et les missions de ceux qui y travaillent.

JOURS DES VISITES GUIDÉES

– Les jeudis 6,13, 20 et 27 août de 13h à 14h

– Les vendredis 7, 14, 21 et 28 août de 16h à 17h

Inscription obligatoire par téléphone ou via le formulaire de contact

Groupe 6 pers mini / 20 pers max

En l’absence d’un nombre suffisant de participants, ces visites pourront être annulées et reprogrammées sur un autre créneau.

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TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the history of the École Normale to the new Maison de l’Histoire, including the renovation work, come discover what goes on behind the scenes at this venue—its lobby, the bookbinding and conservation workshop, the document storage areas, and the reading room—and learn about the work of those who work there.

GUIDED TOUR DATES

– Thursdays, August 6, 13, 20, and 27, from 1:00 p.m. to 2:00 p.m.

– Fridays, August 7, 14, 21, and 28, from 4:00 p.m. to 5:00 p.m.

Registration required by phone or via the contact form

Group size: 6 people minimum / 20 people maximum

If there are not enough participants, these tours may be canceled and rescheduled for another time slot.

L’événement Visites guidées du bâtiment des Archives départementales Tarbes a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Tarbes|CDT65