Atelier enfants Magnolia for ever TARBES Tarbes
mercredi 5 août 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Atelier enfants Magnolia for ever
TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Atelier de dessin crayons de couleur
Après une promenade au jardin et l’observation du magnolia, les enfants pourront dessiner la fleur aux crayons de couleurs sur papier de couleur.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr
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English :
Colored Pencil Drawing Workshop
After a walk in the garden and observing the magnolia, the children will draw the flower with colored pencils on colored paper.
RESERVATION REQUIRED
L’événement Atelier enfants Magnolia for ever Tarbes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Tarbes|CDT65
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