Atelier enfants Magnolia for ever TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Atelier enfants Magnolia for ever

TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Atelier de dessin crayons de couleur

Après une promenade au jardin et l’observation du magnolia, les enfants pourront dessiner la fleur aux crayons de couleurs sur papier de couleur.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

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TARBES Rue Achille Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 95 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

Colored Pencil Drawing Workshop

After a walk in the garden and observing the magnolia, the children will draw the flower with colored pencils on colored paper.

RESERVATION REQUIRED

L’événement Atelier enfants Magnolia for ever Tarbes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Tarbes|CDT65