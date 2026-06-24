Ateliers sportifs Mouv’ en été TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Ateliers sportifs Mouv’ en été

TARBES 8, avenue Pierre de Coubertin Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-28 11:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Mouv’en été fait son grand retour, toujours sous l’impulsion de la Maison sport santé (MSS) de Tarbes !

Ce programme gratuit, accessible à tous les Tarbais, propose des séances de sport en plein air du lundi au vendredi tout au long de l’été une alternative conviviale et inclusive, permettant aux Tarbais de 18 ans et plus de continuer à bouger en douceur, quel que soit leur niveau de condition physique.

Cette année, 58 séances collectives sont programmées, réparties sur huit semaines, avec des activités chaque jour de la semaine (hors week-end). Les cours ont lieu principalement à la Maison sport santé de Tarbes et au Stade Maurice Trélut.

Un programme varié et adapté à tous les publics

Marche nordique

Renforcement musculaire

Athlétisme santé

Motricité santé

Jeux collectifs chaque jeudi

Cardio en plein air

Gymnastique du dos

INSCRIPTION Voir document en téléchargement (bloc Coordonnées)

Je télécharge le questionnaire de santé (qui déterminera si je dois fournir un certificat médical) ou je le récupère à la Maison Sport-Santé > Voir document (bloc Coordonnées)

Je retourne par mail ou bien lors de la première séance mon questionnaire rempli ou bien le certificat médical si nécessaire.

Je m’inscris pour les séances de mon choix auprès de la Maison Sport-Santé (par téléphone, par mail ou bien sur place).

Accueil ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h

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TARBES 8, avenue Pierre de Coubertin Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 40 58 sport.sante@mairie-tarbes.fr

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English :

Mouv’en %E9t%E9 is making a big comeback, once again organized by the Maison Sport Santé (MSS) in Tarbes!

This free program, open to all Tarbes residents, offers outdoor exercise sessions Monday through Friday throughout the summer: a friendly and inclusive alternative, allowing Tarbes residents aged 18 and older to keep moving at a gentle pace, regardless of their fitness level.

This year, 58 group sessions are scheduled, spread over eight weeks, with activities every day of the week (excluding weekends). Classes are held primarily at the Maison Sport Santé in Tarbes and at the Maurice Trélut Stadium.

A varied program suitable for all participants:

Nordic walking

Strength training

Recreational track and field

Health-focused movement

Team sports every Thursday

Outdoor cardio

Back exercises

REGISTRATION: See downloadable document (Contact Information section)

I’ll download the health questionnaire (which will determine whether I need to provide a medical certificate) or pick it upat Maison Sport-Santé > See document (Contact Information section)

I will return my completed questionnaire—or the medical certificate, if necessary—by email or during the first session.

I’ll sign up for the sessions of my choice at Maison Sport-Santé (by phone, email, or in person).

Reception is open from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 5 p.m.

L’événement Ateliers sportifs Mouv’ en été Tarbes a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Tarbes|CDT65