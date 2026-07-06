ADAM BOMB La Dame de Canton Paris

Informations pratiques

ADAM BOMB (heavy glam, USA)

L’occasion de faire une warm-up party le 15 juillet pour célébrer ça !

ADAM BOMB, c’est un CV à faire pâlir les plus grands : après un 1er cover band avec le futur chanteur de Queensrÿche, il rejoint le groupe de hard TKO, avant d’auditionner pour KISS en 1982. Il reste alors sur LA, et partage un appartement avec Izzy Stradlin. Il sympathise avec un voisin, Tommy Thayer, alors guitariste de l’excellent Black’n’Blue puis de KISS, qui lui conseille de lancer son projet solo. Après avoir joué l’intérimaire pour quelques gigs (remplacement d’Yngwie Malmsteen pour Steeler, …), il finalise son 1er album « Fatal Attraction » avec Chuck Huff (batteur de Montrose, Edgar Winter), Cliff Williams (bassiste d’AC/DC), et des musiciens de Billy Idol et Aerosmith.

En 1983, Axl Rose et Izzy Stradlin le voient jouer avec TKO au Troubadour ; impressionnés, ils envisagent de lui demander de se joindre à eux pour ce qui aller devenir Guns’n’Roses, mais craignent qu’il refuse. Il poursuit alors sa carrière solo tout en jouant le pistolero pour des pointures comme Johnny Thunders, Chuck Berry, Steve Stevens. En 89 sort Pure S.E.X, et depuis Adam ne cesse de tourner à travers le monde et enchaîne les disques, distillant son heavy rock simple, sale et jouissif. On ne compte plus ses prestigieuses collaborations et rencontres : John Paul Jones, Michael Monroe, Van Halen,…

Il paraîtrait même que notre Johnny national aurait trouvé l’inspiration de son tube « Allumer le feu » après avoir assisté à un concert d’Adam !

« Adam is a pushy motherf*$ker but he writes like an angel » Franckie Poullain (The Darkness)

Après un concert blindé l’année dernière, voici le retour d’ADAM BOMB ! Et cette fois pour une occasion exceptionnelle : il ouvrira pour SCORPIONS dans 3 arenas en France cet été…

Le mercredi 15 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

De 12 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T20:30:00+02:00_2026-07-15T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/adam-bomb-1



Afficher la carte du lieu La Dame de Canton et trouvez le meilleur itinéraire

