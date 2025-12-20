ADEL FUGAZI – PALAIS NEPTUNE Toulon

ADEL FUGAZI Début : 2027-02-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle mêlant absurde et originalité, Adel vous offre une pause.?Une pause à tout ce brouhaha extérieur.? En abordant des sujets légers et universels. Il nous apporte un point de vue nouveau, un peu à contre-courant de la tendance actuelle. Et ça fait du bien ! Cette année, après avoir fait ses preuves au Festival de Montreux, il intègre la Troupe du Jamel Comedy Club et sort grand gagnant du Festival d’Humour de Paris ! En 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy. Adel est prêt à vous accueillir dans son univers. Mais vous, êtes vous prêt à y entrer ?

PALAIS NEPTUNE PLACE BESAGNE 83000 Toulon 83