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Adèle Melendez D’une femme à la mère-One Woman Show La Comédie du Finistère Brest

mercredi 5 août 2026 · La Comédie du Finistère · Brest

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Comédie du Finistère
Adresse
25 Rue de Pontaniou
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Adèle Melendez D’une femme à la mère-One Woman Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 21:15:00

Date(s) :
2026-08-05

Avec une honnêteté rare dans l’histoire de l’honnêteté, Adèle Melendez dévoile ce que tout parent novice essaie de cacher son ignorance affligeante, ses ratés magistraux et ses contradictions honteuses.

Adèle a tout appris sur le tas, mais un tas de quoi ?

Un one woman show pour rire et secourir ensemble une femme tombée dans les eaux tumultueuses de la maternité.

Informations pratiques

Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.   .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71 

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English :

L’événement Adèle Melendez D’une femme à la mère-One Woman Show Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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