ADH Beat fait vibrer la Musique !, Place de lavalette, Grenoble
ADH Beat fait vibrer la Musique !, Place de lavalette, Grenoble dimanche 21 juin 2026.
ADH Beat fait vibrer la Musique ! Dimanche 21 juin, 19h00 Place de lavalette Isère
200
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Prêt à vibrer ? 4 heures non-stop de son pop rock avec guitare électrique en feu et platines aux sons envoûtants pour une ambiance ultra cool, festive et pleine d’énergie
Place de lavalette place de lavalette grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Proche du Musée
Prêt à vibrer ? 4 heures non-stop de son pop rock avec guitare électrique en feu et platines aux sons envoûtants pour une ambiance ultra cool, festive et pleine d’énergie
©SergeALZIEU
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