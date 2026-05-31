ADH Beat fait vibrer la Musique !, Place de lavalette, Grenoble

ADH Beat fait vibrer la Musique ! Dimanche 21 juin, 19h00 Place de lavalette Isère

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Prêt à vibrer ? 4 heures non-stop de son pop rock avec guitare électrique en feu et platines aux sons envoûtants pour une ambiance ultra cool, festive et pleine d’énergie

Place de lavalette place de lavalette grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Proche du Musée

Prêt à vibrer ? 4 heures non-stop de son pop rock avec guitare électrique en feu et platines aux sons envoûtants pour une ambiance ultra cool, festive et pleine d’énergie

©SergeALZIEU