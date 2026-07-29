Adieu monde cruel | Avant-première en présence du réalisateur Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Adieu monde cruel | Avant-première en présence du réalisateur

Jeudi 20 août 2026 Horaires de représentation de 21h30 à 0h. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Rencontre avec le réalisateur Félix de Givry, Séance précédée du court-métrage L’issue de l’école MoPA.

Séance en plein air à Croisière (63 bd Émile Combes).

De Félix de Givry

Avec Milo Machado-Graner, Jane Beever, Emmanuelle Destremau



Synopsis

Otto Vidal, 14 ans, a disparu après avoir adressé une lettre d’adieu aux élèves de sa classe. Alors que tout le monde le croit mort, Léna, une fille de son lycée, le reconnaît une nuit en train d’errer dans les rues de la ville.



Semaine de la Critique | Festival de Cannes 2026 .

Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

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English :

Meeting with director Félix de Givry; the screening will be preceded by the short film *L’issue* from the MoPA school.

Open-air screening at Croisière (63 Bd Émile Combes).

L’événement Adieu monde cruel | Avant-première en présence du réalisateur Arles a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme d’Arles