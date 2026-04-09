Admirez les tous ! Une exposition hommage à Pokémon Musée en herbe Paris

Munis d’un jeu de piste et coiffés d’un masque Pokémon, les enfants (et les grands enfants !) entament leur visite par un retour aux origines de la saga. Direction 1996: naissance d’un phénomène mondial, une véritable Pokémania qui, depuis près de trente ans, rassemble toutes les générations.

La première partie de l’exposition se déploie comme une capsule temporelle immersive, plongeant les visiteurs dans les années 1990. On y découvre le portrait de son créateur, Satoshi Tajiri, les toutes premières cartes japonaises et françaises, des dessins préparatoires du dessin animé, ainsi que des boosters et goodies vintage devenus cultes. Des Game Boy géantes permettront même de rejouer aux tout premiers jeux Pokémon.

L’exposition explore ensuite l’influence profonde de la culture japonaise sur l’univers Pokémon. Masques de yōkai, estampes et sculptures dialogueront avec leurs équivalents issus du jeu, révélant les liens étroits entre folklore, spiritualité et imagination contemporaine. Les visiteurs pourront ainsi s’amuser des ressemblances entre Ludicolo et le Kappa, Barbicha et le Namazu, ou encore Tengalice et le Tengu.

Des clins d’œil à l’histoire de l’art jalonnent également le parcours : Alphonse Mucha, Piet Mondrian, Edvard Munch ou Vincent van Gogh ont été subtilement détournés par les illustrateurs de cartes Pokémon. Leurs œuvres dialogueront avec ces facétieuses créatures dans un jeu de miroirs inattendu.

L’exposition mettra aussi à l’honneur des artistes contemporains qui rendent hommage à la pop culture japonaise et à l’univers Pokémon, soulignant combien les frontières entre art, jeu vidéo et culture populaire sont désormais poreuses. Takashi Murakami en est l’un des exemples les plus emblématiques ; Jean-Michel Basquiat rendait déjà hommage à Gigantor au début des années 1980.

Enfin, le parcours s’achève sur une sélection d’œuvres montrant comment l’imaginaire Pokémon continue d’inspirer la création contemporaine. Daniel Arsham, Katherine Bernhardt, Brusk, Hervé Di Rosa, Erró, David Heo, Thimothée Humbert, Mwoaa, Onemizer ou encore Speedy Graphito offrent à ces personnages légendaires une nouvelle évolution artistique.

Quel meilleur endroit que le Musée en Herbe — lieu ludique, joyeux et intergénérationnel — pour célébrer les 30 ans de Pokémon ?

Du jeudi 16 avril 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

payant

Tarifs visite libre de l’exposition

PLEIN TARIF : 8€

TARIF RÉDUIT : 7€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T13:00:00+02:00

fin : 2026-12-31T20:00:00+01:00

Date(s) : 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Musée en herbe 23, rue de l’Arbre-Sec 75001 Paris

https://www.musee-en-herbe.com/admirez-les-tous-une-exposition-hommage-aux-pokemon-lo4435.html



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