Adolescences et vie privée dans les mondes numériques Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) · Paris

Informations pratiques

Exposition de l’intimité sur les réseaux sociaux, exploitation des données personnelles par les plateformes numériques… Quelle en est la perception des adolescent·es ? De quels moyens disposent-ils et elles pour lutter contre les atteintes à leur vie privée sur les réseaux socio-numériques ?

Rencontre autour de l’ouvrage Adolescences et vie privée dans les mondes numériques, coordonné par Sophie Jehel, paru aux Presses de l’Enssib en juin 2026.

Cette étude novatrice, qui fait largement part à la parole des jeunes, dresse le portrait d’une jeunesse partiellement mais inégalement consciente des risques, méconnaissant souvent ses droits et parfois fataliste quant à ses possibilités d’action.

Table-ronde et rencontre avec :

Sophie Jehel : Maitresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris 8 Saint-Denis

Un rendez-vous des Presses de l’Enssib et du Centre de Documentation sur les Métiers du livre, animé par Florence Salanouve et ouvert à toutes et tous.

Bibliothèque Buffon – auditorium au 5e étage

entrée libre

Aider les jeunes à mieux connaître leurs droits, et en particulier leur droit au respect de leur vie privée sur les plateformes numériques, leur permettre de s’en emparer ; voici un des grands enjeux contemporains de la vie privée en ligne. Une discussion pour bien commencer l’année avec Sophie Jehel, maitresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris 8 Saint-Denis.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00

Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) 15 bis rue Buffon 75005 Paris

cdml@paris.fr



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