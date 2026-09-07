Adopte un choriste !, Centre de rencontre de l’Obélisque, Senlis

Informations pratiques

Adopte un choriste ! Mardi 6 octobre, 18h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Oise

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T20:30:00+02:00

Marre des applis de rencontre ? Et si ton plus beau match de l’année… c’était un choriste ?

Le Chœur du Collegium de Senlis te propose une expérience unique : le temps d’une répétition, choisis le choriste qui te fait le plus craquer. Le courant passe ? C’est un match !

Ton choriste t’emmène au cœur du chœur, découvrir les coulisses d’une véritable répétition, écouter la musique naître, note après note, et partager ses émotions : les petits stress, les grands frissons et la joie quand l’harmonie prend vie. pose toutes les questions indiscrètes que tu n’as jamais osé poser à un choriste ! et terminer la soirée autour d’un apéro gourmand, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Pas besoin d’expérience, ni de connaître le solfège. Juste l’envie de faire une belle rencontre… musicale !

Centre de rencontre de l’Obélisque 4 ter Avenue de Creil 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Et si ton plus beau match de l’année, c’était un choriste ? Viens faire ton marché au Collegium de Senlis, découvre les coulisses d’une répétition, pose tes questions indiscrètes… et place à l’apéro ! chorale chœur