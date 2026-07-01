Adoptez une photo de compagnie !, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Adoptez une photo de compagnie ! 3 et 4 octobre Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Limité à 200 adoptants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:45:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:45:00+02:00

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de votre choix en vous engageant à prendre soin d’elle, à lui trouver une bonne place dans votre intérieur, à lui faire rencontrer vos proches ou des inconnus, à retrouver d’autres photographies de compagnie pour des expositions ultra-temporaires…

En parallèle, ailleurs en France et en partenariat avec un festival photo ou un centre d’art, les mêmes photographies seront adoptées par d’autres personnes. Vous pourrez ainsi échanger via les réseaux sociaux avec d’autres adoptants sur leur vie avec la même reproduction photographique que la vôtre.

Ce sont ainsi, à chaque campagne d’adoption, 200 images photographiques qui intègreront vos vies pour célébrer les 200 ans de la photographie !

Les adoptions seront proposées le premier week-end, et les animations tout au long de la durée annoncée.

Pour cette première édition, la campagne d’adoption se déroulera simultanément au musée Nicéphore Niépce les 3 et 4 octobre, et au festival Nicéphore+ de Clermont-Ferrand du 3 au 24 octobre 2026 (Galerie Sténopé, 5 rue de la Treille, de 14h à 18h30 – ca.stenope@gmail.com). Des expositions ultra temporaires seront proposées au adoptants entre le 5 et le 11 octobre dans divers lieux de la ville de Chalon.

D’autres campagnes d’adoption seront proposées tout au long du bicentenaire, retrouvez toutes les dates sur le site www.museeniepce.com.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com [{« link »: « mailto:ca.stenope@gmail.com »}, {« link »: « http://www.museeniepce.com »}] Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de à…

Anonyme © Coll. Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône