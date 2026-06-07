Adoptez une photo de compagnie !, Piscine Camille Muffat, Saint-Rémy

Informations pratiques

Adoptez une photo de compagnie ! 26 juin – 4 juillet 2027 Piscine Camille Muffat Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-26T11:00:00+02:00 – 2027-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2027-07-04T11:00:00+02:00 – 2027-07-04T19:00:00+02:00

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de votre choix en vous engageant à prendre soin d’elle, à lui trouver une bonne place dans votre intérieur, à lui faire rencontrer vos proches ou des inconnus, à retrouver d’autres photographies de compagnie pour des expositions ultra-temporaires…

En parallèle, ailleurs en France et en partenariat avec un festival photo ou un centre d’art, les mêmes photographies seront adoptées par d’autres personnes. Vous pourrez ainsi échanger via les réseaux sociaux avec d’autres adoptants sur leur vie avec la même reproduction photographique que la vôtre.

Ce sont ainsi, à chaque campagne d’adoption, 200 images photographiques qui intègreront vos vies pour célébrer les 200 ans de la photographie !

Les adoptions seront proposées le premier week-end, et les animations tout au long de la durée annoncée.

Pour cette troisième édition, la campagne d’adoption se déroulera simultanément à la piscine Camille Muffat de Saint-Rémy (repli au musée Nicéphore Niépce en cas d’intempéries) du 26 juin au 4 juillet 2027, et du 26 juin au 4 juillet 2027 de 14h à 18h30 au centre d’art Gwinzegal, 4 rue Auguste Pavie, 22200 Guingamp (02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com).

D’autres campagnes d’adoption seront proposées tout au long du bicentenaire, retrouvez toutes les dates sur le site www.museeniepce.com.

Piscine Camille Muffat 71100 Saint-Rémy Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:info@gwinzegal.com »}, {« link »: « http://www.museeniepce.com »}]

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de à…

Germain Eble © collections du musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône