ADULTS IN THE ROOM, La Comète, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

ADULTS IN THE ROOM Lundi 11 janvier 2027, 18h00 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-11T18:00:00+01:00 – 2027-01-11T20:12:00+01:00

Fin : 2027-01-11T18:00:00+01:00 – 2027-01-11T20:12:00+01:00

ÉCHO DU SPECTACLE LE LUNDI 11 JANVIER À 18H, EN LIEN AVEC LE SPECTACLE « L’OISEAU DE PROMÉTHÉE » (LES MERCREDI 13 ET JEUDI 14 JANVIER À LA COMÈTE — Dans les coulisses occultes de l’Europe, un homme a six mois pour sauver son pays… Une tragédie grecque des temps modernes.

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/1097?showId=3990 »}]

Adults in the room – ÉCHO DU SPECTACLE LE LUNDI 11 JANVIER À 18H, EN LIEN AVEC LE SPECTACLE « L’OISEAU DE PROMÉTHÉE » (LES MERCREDI 13 ET JEUDI 14 JANVIER À LA COMÈTE — Dans les coulisses occultes d…