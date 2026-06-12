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AERONAUTIC RAVE MUSEUM MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac

AERONAUTIC RAVE MUSEUM MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac samedi 13 juin 2026.

Lieu : MUSÉE AEROSCOPIA

Adresse : 6 Rue Roger Béteille

Ville : 31700 Blagnac

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 19 19 50.47 19 Tarif de base plein tarif

Blagnac

AERONAUTIC RAVE MUSEUM

MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac Haute-Garonne

Tarif : 19 – 19 – 50.47 EUR
19
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 05:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Aeroscopia vous ouvre ses portes en partenariat avec le festival Plein Phare ! Au programme open-air au milieu des avions !
Décollez à destination de musique électronique avec ce vol de nuit ! En début de soirée, profitez du tarmac pour finir sous le concorde à l’intérieur du musée.

Line-Up
– Etienne de Crecy
– Konvex B2B Samantha Loveridge
– Chipie B2B Le Roro
– Bermude B2B Jane
– Protokseed
– Rekkt
– Marcel DK
– Milio Ruando
– Saphyr B2B Zadix 19  .

MUSÉE AEROSCOPIA 6 Rue Roger Béteille Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 39 42 00  info@musee-aeroscopia.fr

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English :

Aeroscopia opens its doors to you in partnership with the Plein Phare festival! On the program: open-air among the planes!

L’événement AERONAUTIC RAVE MUSEUM Blagnac a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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