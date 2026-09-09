Aéroscope-Atlantique au Super-Constellation, Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953, Saint-Aignan-Grandlieu
samedi 19 septembre 2026 · Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 · Saint-Aignan-Grandlieu
Informations pratiques
Aéroscope-Atlantique au Super-Constellation 19 et 20 septembre Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 Loire-Atlantique
Accessible aux visiteurs du Super-Constellation (voir conditions)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Sous l’aile du Super-Constellation, présentation d’éléments du patrimoine aéronautique destinés au futur musée aéronautique de Nantes
Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 Avenue de Fremiou Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0671468664 Sous l’aile du Super-Constellation, présentation d’éléments du patrimoine aéronautique destiné au futur musée aéronautique de Nantes et de l’estuaire de la Loire idem accès au Super-Constellation
Sous l’aile du Super-Constellation, présentation d’éléments du patrimoine aéronautique destinés au futur musée aéronautique de Nantes
© Aéroscope-Atlantique
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