UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Aignan-Grandlieu

Aéroscope-Atlantique au Super-Constellation, Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953, Saint-Aignan-Grandlieu

samedi 19 septembre 2026 · Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 · Saint-Aignan-Grandlieu

Aéroscope-Atlantique au Super-Constellation, Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953
Adresse
Avenue de Fremiou
Ville
44860 Saint-Aignan-Grandlieu
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accessible aux visiteurs du Super-Constellation (voir conditions)

Aéroscope-Atlantique au Super-Constellation 19 et 20 septembre Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 Loire-Atlantique

Accessible aux visiteurs du Super-Constellation (voir conditions)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sous l’aile du Super-Constellation, présentation d’éléments du patrimoine aéronautique destinés au futur musée aéronautique de Nantes

Avion Lockheed L-1049G Super Constellation de 1953 Avenue de Fremiou Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0671468664 Sous l’aile du Super-Constellation, présentation d’éléments du patrimoine aéronautique destiné au futur musée aéronautique de Nantes et de l’estuaire de la Loire idem accès au Super-Constellation
Sous l’aile du Super-Constellation, présentation d’éléments du patrimoine aéronautique destinés au futur musée aéronautique de Nantes

© Aéroscope-Atlantique

À voir aussi à Saint-Aignan-Grandlieu (Loire-Atlantique)