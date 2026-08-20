Balade zéro déchets, Site de Pierre Aiguë, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Balade zéro déchets Dimanche 20 septembre, 09h30 Site de Pierre Aiguë Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette année, la 5ème édition de la balade zéro déchets, qui se déroule dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète « Word Clean Up Day », s’associe aux Journées européennes du patrimoine.

Objectif : ramasser les déchets abandonnés et sensibiliser petits et grands aux éco-gestes et à la lutte contre la pollution. Cette manifestation est l’occasion pour chacun de contribuer à la protection de l’environnement et l’amélioration de son cadre de vie.

C’est à 9h30, depuis le parking de Pierre Aiguë que les bénévoles partiront à la chasse aux détritus !

Tout au long de la matinée, il sera possible de récupérer le matériel (gants, pinces, sacs poubelle), fourni par la commune et d’explorer le site de Pierre Aiguë et/ou les rues, parcs, buissons et sentiers de la commune en quête d’emballages, bouteilles, mégots et autres déchets abandonnés.

Une animation de sensibilisation aux enjeux du lac est également proposée à 10h, avant un départ groupé à 11h pour la balade zéro déchets.

La matinée se clôturera par une pesée des déchets récoltés puis d’un verre de l’amitié.

Site de Pierre Aiguë Route du lac 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lcaudal@sagl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240264442 »}]

À vos marques, prêts, nettoyez ! La 5ème édition de la balade zéro déchets se déroulera dimanche 20 septembre de 9h30 à 12h, sur le site de Pierre Aiguë.