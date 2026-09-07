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Visite racontée du Grand Lieu du Conte avec Opale et Tydorel, Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan-Grandlieu

samedi 19 septembre 2026 · Grand Lieu du Conte · Saint-Aignan-Grandlieu

Visite racontée du Grand Lieu du Conte avec Opale et Tydorel, Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Grand Lieu du Conte
Adresse
2 rue des frères rousseau
Ville
44860 Saint-Aignan-Grandlieu
Département
Loire-Atlantique

Visite racontée du Grand Lieu du Conte avec Opale et Tydorel Samedi 19 septembre, 14h00 Grand Lieu du Conte Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous transporter par les histoires et les légendes du Grand Lieu du Conte. Une visite originale où patrimoine et imaginaire se rencontrent pour petits et grands.

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Laissez-vous transporter par les histoires et les légendes du Grand Lieu du Conte. Une visite originale où patrimoine et imaginaire se rencontrent pour petits et grands.

© mairie

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