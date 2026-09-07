Visite racontée du Grand Lieu du Conte avec Opale et Tydorel, Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Visite racontée du Grand Lieu du Conte avec Opale et Tydorel Samedi 19 septembre, 14h00 Grand Lieu du Conte Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Laissez-vous transporter par les histoires et les légendes du Grand Lieu du Conte. Une visite originale où patrimoine et imaginaire se rencontrent pour petits et grands.

Grand Lieu du Conte 2 rue des frères rousseau Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://legrandlieuduconte.fr/ »}]

Laissez-vous transporter par les histoires et les légendes du Grand Lieu du Conte. Une visite originale où patrimoine et imaginaire se rencontrent pour petits et grands.

© mairie