Visite guidée « Le lac de Grand Lieu en danger ? », Pierre aiguë, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

Visite guidée « Le lac de Grand Lieu en danger ? » Dimanche 20 septembre, 10h00 Pierre aiguë Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est cette année « Patrimoine en péril », découvrez les menaces qui pèsent sur le lac de Grand Lieu et les actions engagées pour préserver cet environnement unique.

Accompagné d’un guide, partez à la découverte des richesses naturelles du site de Pierre Aiguë et comprenez les défis auxquels ce milieu fragile doit aujourd’hui faire face.

Pierre aiguë Pierre aigue saint aignan Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est cette année « Patrimoine en péril », découvrez les menaces qui pèsent sur le lac de Grand Lieu et les actions engagées pour cet …

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