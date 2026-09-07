Visite guidée « Le lac de Grand Lieu en danger ? », Pierre aiguë, Saint-Aignan-Grandlieu
dimanche 20 septembre 2026 · Pierre aiguë · Saint-Aignan-Grandlieu
Informations pratiques
Visite guidée « Le lac de Grand Lieu en danger ? » Dimanche 20 septembre, 10h00 Pierre aiguë Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est cette année « Patrimoine en péril », découvrez les menaces qui pèsent sur le lac de Grand Lieu et les actions engagées pour préserver cet environnement unique.
Accompagné d’un guide, partez à la découverte des richesses naturelles du site de Pierre Aiguë et comprenez les défis auxquels ce milieu fragile doit aujourd’hui faire face.
Pierre aiguë Pierre aigue saint aignan Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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©mairie
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