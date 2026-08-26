Aferwork BD & Musique Lou des Bois Cité de la Musique Romans-sur-Isère
jeudi 1 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Aferwork BD & Musique Lou des Bois
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
Lou des Bois Une bande dessinée sensible sur l’amitié face à l’inceste de Violette Bernad et Camille Royer, accompagnée de la musique de Melba.
Un dialogue entre mots, images et chansons autour d’une œuvre aussi délicate que nécessaire.
.
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aferwork BD & Musique Lou des Bois
Lou des Bois: A sensitive graphic novel about friendship in the face of incest by Violette Bernad and Camille Royer, accompanied by music by Melba.
A dialogue between words, images, and songs centered on a work that is as delicate as it is necessary.
L’événement Aferwork BD & Musique Lou des Bois Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Jeudi ciné Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Des romans à Romans Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Concert d’orgue avec Irena Kummer Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère 12 septembre 2026