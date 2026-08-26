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AGENDA · Romans-sur-Isère

Aferwork BD & Musique Lou des Bois Cité de la Musique Romans-sur-Isère

jeudi 1 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cité de la Musique
Adresse
3, Quai Sainte-Claire
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Aferwork BD & Musique Lou des Bois

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Lou des Bois Une bande dessinée sensible sur l’amitié face à l’inceste de Violette Bernad et Camille Royer, accompagnée de la musique de Melba.
Un dialogue entre mots, images et chansons autour d’une œuvre aussi délicate que nécessaire.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Aferwork BD & Musique Lou des Bois

Lou des Bois: A sensitive graphic novel about friendship in the face of incest by Violette Bernad and Camille Royer, accompanied by music by Melba.
A dialogue between words, images, and songs centered on a work that is as delicate as it is necessary.

L’événement Aferwork BD & Musique Lou des Bois Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme

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