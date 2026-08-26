Aferwork BD & Musique Lou des Bois Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Aferwork BD & Musique Lou des Bois

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Lou des Bois Une bande dessinée sensible sur l’amitié face à l’inceste de Violette Bernad et Camille Royer, accompagnée de la musique de Melba.

Un dialogue entre mots, images et chansons autour d’une œuvre aussi délicate que nécessaire.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Aferwork BD & Musique Lou des Bois

Lou des Bois: A sensitive graphic novel about friendship in the face of incest by Violette Bernad and Camille Royer, accompanied by music by Melba.

A dialogue between words, images, and songs centered on a work that is as delicate as it is necessary.

L’événement Aferwork BD & Musique Lou des Bois Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme