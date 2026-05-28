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Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Place Jean Jaurès

Adresse : La Canopée

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans

Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

5ème édition du Dimanche des Peintres et des sculpteurs, organisée par la Ville de Romans une exposition à ciel ouvert de peintres et sculpteurs talentueux !
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Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51  contact@ville-romans26.fr

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English : Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans

5th edition of Dimanche des Peintres et des Sculpteurs, organized by the City of Romans: an open-air exhibition of talented painters and sculptors!

L’événement Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme

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