Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans

Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

5ème édition du Dimanche des Peintres et des sculpteurs, organisée par la Ville de Romans une exposition à ciel ouvert de peintres et sculpteurs talentueux !

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Place Jean Jaurès La Canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English : Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans

5th edition of Dimanche des Peintres et des Sculpteurs, organized by the City of Romans: an open-air exhibition of talented painters and sculptors!

L’événement Dimanche des peintres et sculpteurs Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-26 par Valence Romans Tourisme