Affûtage et vente de couteaux avec Le Fil de l’Èvre à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Affûtage et vente de couteaux avec Le Fil de l’Èvre à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Redonnez du tranchant à vos ustensiles et découvrez le travail d’un artisan local dans le cadre bucolique de la guinguette.

Située à quelques kilomètres de Saint-Florent-le-Vieil, sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, la Drain’Guette met à l’honneur les acteurs locaux à travers une programmation foisonnante. Ce site ombragé, halte idéale au bord de l’eau, est le lieu parfait pour s’initier, créer ou partager de bons moments en famille. Entre deux animations, les visiteurs peuvent savourer des produits locaux en planche apéro pendant que les enfants profitent pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs.

Pour ce rendez-vous pratique et artisanal, la guinguette accueille l’artisan rémouleur Le Fil de l’Èvre . Tout au long de l’après-midi, vous pourrez venir à sa rencontre pour découvrir son savoir-faire, acquérir de nouvelles pièces ou lui confier vos propres couteaux, ciseaux et outils pour leur redonner une seconde jeunesse et un tranchant impeccable.

Dès 19h, l’ambiance devient particulièrement gourmande avec l’arrivée du foodtruck Food Lulu , qui s’installe sur place pour préparer de savoureuses galettes et crêpes. Associé aux rafraîchissements locaux de la guinguette, ce service de restauration est l’option idéale pour prolonger cette journée au bord de l’eau dans une atmosphère chaleureuse. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Sharpen your utensils and discover the work of a local craftsman in the bucolic setting of the guinguette.

L’événement Affûtage et vente de couteaux avec Le Fil de l’Èvre à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges