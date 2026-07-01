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Afghan box camera, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

vendredi 2 octobre 2026 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers

Afghan box camera, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Pavillon blanc Henri-Molina
Adresse
4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers
Ville
31770 Colomiers
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Afghan box camera Vendredi 2 octobre, 15h30 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Iris Cheveau, photographe ambulante, propose un procédé de photographie rudimentaire qui permet de réaliser des portraits instantanés à l’argentique noir et blanc.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Iris Cheveau, photographe ambulante, propose un procédé de photographie rudimentaire qui permet de réaliser des portraits instantanés à l’argentique noir et blanc.

© Iris Chauveau

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