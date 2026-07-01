Africajarc, contes, déambulations, instruments géants Cajarc
vendredi 24 juillet 2026 · Cajarc
Informations pratiques
Cajarc
Africajarc, contes, déambulations, instruments géants
divers lieux dans la ville Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains
Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains. Le festival permet à tous de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, conte, littérature, art, artisanat… Chaque année, 25 000 personnes viennent profiter de ce spectacle unique. Le festival propose à tous un accès à la culture africaine avec une programmation gratuite en journée (concerts de la scène découverte, contes, littérature, déambulations, expositions, artisanat).
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divers lieux dans la ville Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@africajarc.com
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English :
A vibrant celebration of African cultures! On the banks of the Lot River, festivalgoers will cheer on talented artists with more contemporary styles
L’événement Africajarc, contes, déambulations, instruments géants Cajarc a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Figeac
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