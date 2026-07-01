Informations pratiques

Cajarc

Africajarc marché d’artisanat

tour de ville/ theatre de verdure Cajarc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Le Festival Africajarc répond à un besoin social de rencontres, de partage, d’échanges, d’ouvertures et de curiosités culturelles s’y côtoient le contes, la musique, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, les déambulations, spectacles, concerts, espaces animations enfants, stages de danse et de percussion

Le Festival Africajarc répond à un besoin social de rencontres, de partage, d’échanges, d’ouvertures et de curiosités culturelles s’y côtoient le contes, la musique, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, les déambulations, spectacles, concerts, espaces animations enfants, stages de danse et de percussion. Un grand marché d’artisanat Africain, et bien sur en dernier mais pas la moindre, la cuisine africaine ! Promotion si de la cultures africaines et les rendre accessibles à tous de favoriser et provoquer des rencontres et des échanges au travers du bénévolat de créer une dynamique culturelle dans la vie locale d’organiser toutes manifestations ou actions utiles à ces objectifs de lutter contre toute forme de discrimination

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tour de ville/ theatre de verdure Cajarc 46160 Lot Occitanie africajarc@gmail.com

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English :

The Africajarc Festival meets a social need for connection, sharing, exchange, openness, and cultural curiosity: it brings together storytelling, music, literature, visual arts, film, theater, street performances, shows, concerts, children’s activity areas, and dance and percussion workshops.

L’événement Africajarc marché d’artisanat Cajarc a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Figeac