Africajarc marché d’artisanat Cajarc
vendredi 24 juillet 2026 · Cajarc
Informations pratiques
Cajarc
Africajarc marché d’artisanat
tour de ville/ theatre de verdure Cajarc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Le Festival Africajarc répond à un besoin social de rencontres, de partage, d’échanges, d’ouvertures et de curiosités culturelles s’y côtoient le contes, la musique, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, les déambulations, spectacles, concerts, espaces animations enfants, stages de danse et de percussion
Le Festival Africajarc répond à un besoin social de rencontres, de partage, d’échanges, d’ouvertures et de curiosités culturelles s’y côtoient le contes, la musique, la littérature, les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, les déambulations, spectacles, concerts, espaces animations enfants, stages de danse et de percussion. Un grand marché d’artisanat Africain, et bien sur en dernier mais pas la moindre, la cuisine africaine ! Promotion si de la cultures africaines et les rendre accessibles à tous de favoriser et provoquer des rencontres et des échanges au travers du bénévolat de créer une dynamique culturelle dans la vie locale d’organiser toutes manifestations ou actions utiles à ces objectifs de lutter contre toute forme de discrimination
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tour de ville/ theatre de verdure Cajarc 46160 Lot Occitanie africajarc@gmail.com
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English :
The Africajarc Festival meets a social need for connection, sharing, exchange, openness, and cultural curiosity: it brings together storytelling, music, literature, visual arts, film, theater, street performances, shows, concerts, children’s activity areas, and dance and percussion workshops.
L’événement Africajarc marché d’artisanat Cajarc a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Figeac
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