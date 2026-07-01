Informations pratiques

Cajarc

Africajarc stages et ateliers

gymnase Cajarc Lot

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains

Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains. Le festival permet à tous de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, conte, littérature, art, artisanat… Chaque année, 25 000 personnes viennent profiter de ce spectacle unique. Le festival propose à tous un accès à la culture africaine avec une programmation gratuite en journée (concerts de la scène découverte, contes, littérature, déambulations, expositions, artisanat).

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gymnase Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@africajarc.com

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English :

A vibrant celebration of African cultures! On the banks of the Lot River, festivalgoers will cheer on talented artists with more contemporary styles

L’événement Africajarc stages et ateliers Cajarc a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Figeac