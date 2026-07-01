Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream Cajarc
vendredi 24 juillet 2026 · Cajarc
Informations pratiques
Cajarc
Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream
Théâtre de verdure Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le festival permet à tous.tes de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, contes, littérature, art, ou artisanat
Le festival permet à tous.tes de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, contes, littérature, art, ou artisanat. Toutes les pratiques sont encouragées et plusieurs stages vous permettent de les découvrir.
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Théâtre de verdure Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@africajarc.com
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English :
The festival allows everyone to discover Africa’s rich cultural mosaic: music, dance, storytelling, literature, art, and crafts
L’événement Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream Cajarc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
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