Informations pratiques

Cajarc

Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream

Théâtre de verdure Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le festival permet à tous.tes de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, contes, littérature, art, ou artisanat

Le festival permet à tous.tes de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, contes, littérature, art, ou artisanat. Toutes les pratiques sont encouragées et plusieurs stages vous permettent de les découvrir.

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Théâtre de verdure Cajarc 46160 Lot Occitanie contact@africajarc.com

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English :

The festival allows everyone to discover Africa’s rich cultural mosaic: music, dance, storytelling, literature, art, and crafts

L’événement Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream Cajarc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac