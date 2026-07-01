UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cajarc

Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream Cajarc

vendredi 24 juillet 2026 · Cajarc

Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream Cajarc

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
Théâtre de verdure
Ville
46160 Cajarc
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cajarc

Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream

Théâtre de verdure Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Le festival permet à tous.tes de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, contes, littérature, art, ou artisanat

Le festival permet à tous.tes de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, contes, littérature, art, ou artisanat. Toutes les pratiques sont encouragées et plusieurs stages vous permettent de les découvrir.

  .

Théâtre de verdure Cajarc 46160 Lot Occitanie   contact@africajarc.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival allows everyone to discover Africa’s rich cultural mosaic: music, dance, storytelling, literature, art, and crafts

L’événement Festival Africajarc Bassi Bakambi, Djusu, Afro Dream Cajarc a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac

À voir aussi à Cajarc (Lot)