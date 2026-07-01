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AGENDA · Cajarc

Africajarc littérature et cinéma Cajarc

vendredi 24 juillet 2026 · Cajarc

Africajarc littérature et cinéma Cajarc

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Ville
46160 Cajarc
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cajarc

Africajarc littérature et cinéma

Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains

Une invitation ambiancée aux cultures d'Afriques ! Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains. Le festival permet à tous de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine musique, danse, conte, littérature, art, artisanat… Chaque année, 25 000 personnes viennent profiter de ce spectacle unique. Le festival propose à tous un accès à la culture africaine avec une programmation gratuite en journée (concerts de la scène découverte, contes, littérature, déambulations, expositions, artisanat

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Cajarc 46160 Lot Occitanie   contact@africajarc.com

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English :

A vibrant celebration of African cultures! On the banks of the Lot River, festivalgoers will cheer on talented artists with more contemporary styles

L’événement Africajarc littérature et cinéma Cajarc a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Figeac

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