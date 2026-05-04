Afrikanoz Salle socio-culturelle de Ploujean Morlaix

Morlaix

Afrikanoz

Salle socio-culturelle de Ploujean 17 Rue de l’Aérodrome Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Afrika’Noz, c’est une soirée afro-bretonne festive et solidaire danses africaines, fest-noz, défilé de mode, expositions et repas partagé — le tout au profit des enfants démunis. Le samedi 13 juin 2025 dès 18h à la Salle Socioculturelle de Ploujean, 17 rue de l’Aérodrome, Morlaix. Entrée 8€ (gratuit -12 ans) | Entrée + repas 15€ | Stage de danse 20€. Toutes les générations sont invitées à célébrer ensemble ! .

Salle socio-culturelle de Ploujean 17 Rue de l’Aérodrome Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 7 53 89 46 86

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English : Afrikanoz

L’événement Afrikanoz Morlaix a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX