Afro: A Labour of Love (titre de travail), La Mécanique Générale, Arles

Informations pratiques

Afro: A Labour of Love (titre de travail) 5 juillet – 3 octobre 2027 La Mécanique Générale Bouches-du-Rhône

Une entrée par lieu

Valable du 5 juillet au 3 octobre 2027

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T09:00:00+02:00 – 2027-07-05T19:30:00+02:00

Fin : 2027-10-03T09:00:00+02:00 – 2027-10-03T19:00:00+02:00

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis à titre confidentiel et restent non définitifs.

Sous le commissariat de Marie-Ann Yemsi, l’exposition met en lumière les archives du journal AFRO-American Newspapers, fondé en 1892 par un couple d’anciens esclaves. Elle présente à la fois un regard historique sur ces archives et, à travers les interventions de quatre artistes — Xaviera Simmons, SHAN Wallace, Michaëlle Sargile, Savannah Wood — elle revisite une mémoire collective essentielle, riche de près de trois millions de photographies et documents.

La Mécanique Générale 33 Avenue Victor Hugo 13200 Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont à et …

© Afro News: extrait des archives photographiques