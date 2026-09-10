Afro Beat Session Salle Le Microphone Tarnos
jeudi 17 septembre 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Afro Beat Session
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Pour la première soirée de ce rendez-vous bimestriel au Microphone de Tarnos, Kyekyeku propose une introduction à l’Afrobeat et à la jam de Groove.
Artistes invités Jérôme MARTINEAU (batterie) et Finafa (basse)
Rendez-vous à 19h30. Durée 2h.
Place debout non numérotée.
BILLETTERIE
// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE.
// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces, CB) .
Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
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English : Afro Beat Session
L’événement Afro Beat Session Tarnos a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Seignanx
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