UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tarnos

Afro Beat Session Salle Le Microphone Tarnos

jeudi 17 septembre 2026 · Salle Le Microphone · Tarnos

Afro Beat Session Salle Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle Le Microphone
Adresse
Place Serpa
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Tarnos

Afro Beat Session

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Pour la première soirée de ce rendez-vous bimestriel au Microphone de Tarnos, Kyekyeku propose une introduction à l’Afrobeat et à la jam de Groove.
Artistes invités Jérôme MARTINEAU (batterie) et Finafa (basse)
Rendez-vous à 19h30. Durée 2h.
Place debout non numérotée.

BILLETTERIE
// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE.
// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces, CB)   .

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Afro Beat Session

L’événement Afro Beat Session Tarnos a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Seignanx

À voir aussi à Tarnos (Landes)