Afro Beat Session Salle Le Microphone Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Afro Beat Session

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Pour la première soirée de ce rendez-vous bimestriel au Microphone de Tarnos, Kyekyeku propose une introduction à l’Afrobeat et à la jam de Groove.

Artistes invités Jérôme MARTINEAU (batterie) et Finafa (basse)

Rendez-vous à 19h30. Durée 2h.

Place debout non numérotée.

BILLETTERIE

// Au Point Com (CB, ancv, ancv connect…) ou EN LIGNE.

// Au restaurant LA MUTINERIE (espèces, CB) .

Salle Le Microphone Place Serpa Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : Afro Beat Session

L’événement Afro Beat Session Tarnos a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Seignanx