Afro Heaven ~ Afro & Tropical Vibes Party à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris

RDV au spot plus caliente de Ménilmontant pour se plonger dans les sonorités AFRO & TROPICAL des afrobeats, l’afro-électro, shatta ou dancehall, aux sons urban tropical, latino, reggaeton, baile funk brazil, caribbean, shatta/dancehall ou afro-pop !

STYLES

AFROBEATS / URBAN CARIBBEAN / AMAPIANO / BATIDA / SHATTA / BOUYON

REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO / CARIBBEAN / AFRO

LINE UP

DJ CUCURUCHO (Afro & Tropical sounds)

DJ SPARK (Afro/Amapiano/Afro-electro)

DAVIBE & MIXITY BY GROOVALIZACION DJs (Tropical mix/Afro/Caribbean/Latino)

GHOST NEBULA (Urban Tropical vibes)

AS ONE (Afrobeats/Showcase)

AFRO HEAVEN, la soirée Afro vibes de La Bellevilloise (Paris 20) revient ce dimanche 24 mai (veille jour férié) de 23h30 jusqu’à l’aube avec un event de fuegoooo !

Le dimanche 24 mai 2026

de 23h30 à 06h00

gratuit sous condition

De 5 à 15 euros après

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-25T02:30:00+02:00

fin : 2026-05-25T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T23:30:00+02:00_2026-05-24T06:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

https://www.facebook.com/events/26997809003155982/



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