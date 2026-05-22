Afro Heaven ~ Afro & Tropical Vibes Party à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris
Afro Heaven ~ Afro & Tropical Vibes Party à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris lundi 25 mai 2026.
RDV au spot plus caliente de Ménilmontant pour se plonger dans les sonorités AFRO & TROPICAL des afrobeats, l’afro-électro, shatta ou dancehall, aux sons urban tropical, latino, reggaeton, baile funk brazil, caribbean, shatta/dancehall ou afro-pop !
STYLES
AFROBEATS / URBAN CARIBBEAN / AMAPIANO / BATIDA / SHATTA / BOUYON
REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO / CARIBBEAN / AFRO
LINE UP
DJ CUCURUCHO (Afro & Tropical sounds)
DJ SPARK (Afro/Amapiano/Afro-electro)
DAVIBE & MIXITY BY GROOVALIZACION DJs (Tropical mix/Afro/Caribbean/Latino)
GHOST NEBULA (Urban Tropical vibes)
AS ONE (Afrobeats/Showcase)
AFRO HEAVEN, la soirée Afro vibes de La Bellevilloise (Paris 20) revient ce dimanche 24 mai (veille jour férié) de 23h30 jusqu’à l’aube avec un event de fuegoooo !
Le dimanche 24 mai 2026
de 23h30 à 06h00
gratuit sous condition
De 5 à 15 euros après
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-25T02:30:00+02:00
fin : 2026-05-25T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T23:30:00+02:00_2026-05-24T06:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris
https://www.facebook.com/events/26997809003155982/
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