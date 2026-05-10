Festival de la nature : l’air dans tous ses états Square Carpeaux PARIS

Pour sa 5ᵉ édition, le festival de la nature met en avant l’air dans tous ses états. Porté par La Ville A des Arts en partenariat avec la Mairie du 18ᵉ arrondissement, cet événement invite le public à explorer l’air sous toutes ses formes : le souffle, le poumon vert, l’aérien et un air. Expositions, ateliers, spectacles et rencontres rythment une semaine de découvertes.

Expositions

Du 25 au 30 mai

Exposition collective à la galerie La Ville A des Arts

Lieu central du festival, la galerie accueille une exposition collective réunissant plusieurs artistes aux pratiques variées qui interrogent l’air, le mouvement et l’invisible.

Avec : Bruno Krief, Brigitte Schweitzer, Stéphanie Wezemael, le collectif Le Carré Rouge et Séraphim Marignane.

Vernissage mardi 26 mai à 18h, suivi d’un plateau radio avec La Rapporteuze à 19h.

15 Rue Hégésippe Moreau.

“Dans les airs”

Une installation collective visible en vitrine, réalisée par des enfants de l’atelier Barbier met le cap sur l’air à travers le cerf-volant.

15 Rue Hégésippe Moreau.

“Les objets racontent l’air du temps” – Éditions Les Xérographes

Une exposition participative et littéraire invitant le public à venir avec un objet pour repartir avec une histoire.

Vernissage jeudi 28 mai à de 18h.

19 rue Cavé.

En vitrine “L’air en bulles”

Présentation des réalisations des enfants de l’atelier bande dessinée, autour de la thématique de l’air et du mouvement.

19 rue Cavé.

Jusqu’au 28 mai

Exposition des planches du livre “Le Grand Air” – Margot Othats

Les illustrations originales du livre Le Grand Air sont exposées, invitant petits et grands à parcourir les saisons, les gestes et les sensations du plein air.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial, 9 rue Tchaïkovski.

Jusqu’au 30 mai

“Toc toc le printemps frappe à la porte”

Travaux réalisés par une classe de CE1 autour du renouveau et de la nature.

Centre Paris Anim’ Binet, 28 avenue de la Porte Montmartre.

Du 26 au 29 mai

Exposition “Tralal’Art La L’air”

Réalisée par les élèves de 6e et de 4e du collège Coysevox, cette exposition explore l’air comme espace de vie à travers maquettes, sculptures filaires, mobiles et créations numériques.

Mairie du 18ᵉ arrondissement, 1 place Jules Joffrin.

Ateliers

Mercredi 27 mai

Fabrication de tourniquets aériens

Atelier avec des matériaux de récupération autour du mouvement de l’air.

De 14h à 16h



Association Môm’artre, 2 rue de la Barrière Blanche.

Fabrication d’un manche à air

De 14h30 à 16h30

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial, 9 rue Tchaïkovski

Fabrication de moulins à vent

De 15h à 17h

Centre Paris Anim’ Binet, 28 avenue de la Porte Montmartre.

Atelier Qi Gong

Une initiation centrée sur la respiration et le souffle, animée par Emmanuelle Garcia(sur inscription, places limitées).

À 19h à la galerie La Ville A des Arts, 15 rue Hégésippe Moreau.

Jeudi 28 mai

Création de la fresque de l’air

Un atelier collaboratif pour comprendre la qualité de l’air, les polluants et les leviers d’actions possibles. (sur inscription).

De 11h à 13h

La galerie La Ville A des Arts, 15 rue Hégésippe Moreau.

Samedi 30 mai

Atelier parent-enfant d’écriture et de captation

Animé par l’artiste Antonio Contador, l’atelier est divisé en deux partie :

Enregistrement de son avec perche et micro à l’extérieur puis un temps d’écriture (poèmes, phrases…) sur ruban, basés sur l’expression « des paroles en l’air ». Une réalisation en post-production sera effectuée par Duuu Radio. (sur inscription).

En partenariat avec Antonio Contador, Duuu Radio et l’association Môm’Artre.

De 14h à 16h

Môm’Artre, 2 rue de la Barrière Blanche.

Atelier des senteurs

Emanuelle Garcia vous fera découvrir quelques fragrances à respirer. Associer des mouvements de Qi Gong et les points parfums pour ressentir la puissance de nos nez.

Un apéritif gourmand et convivial clôturera l’atelier.

À 18h30 à la galerie La Ville A des Arts, 15 rue Hégésippe Moreau.

Dimanche 31 mai

Atelier calligraphie

“De l’air au Qi”, un détour calligraphique par les Cinq Éléments de la cosmologie chinoise. (sur inscription, places limitées).

De 10h à 11h30 à la galerie La Ville A des Arts, 15 rue Hégésippe Moreau.

Visites guidées

Jeudi 28 mai

Visite du centre de prélèvement Air Parif

Découverte du travail de l’observatoire de la qualité de l’air en Île-de-France

(sur inscription, places limitées).

Rendez-vous à 9h30, rendez-vous à l’angle de la rue des Prouvaires et de la rue Berger.

Vendredi 29 mai

Balade nature

Une promenade guidée dans le quartier de la Chapelle pour observer la biodiversité urbaine. (sur inscription).

Visite prévue de 14h15 à 16h.

Rendez-vous devant le théâtre des Bouffes du Nord, 37bis, boulevard de la Chapelle, Paris 10e.

Autres découvertes

Lundi 25 mai

Spectacle au Square Carpeaux

Les jeunes des Ateliers ARTSCENIC et CARP théâtre proposent une performance mêlant cirque et acrobaties aériennes, accompagnée musicalement par l’association ADEVECAM.

De 16h30 à 18h.

Du 26 au 29 mai

Accompagnement musical

Accompagnement de musiciens de l’association ADEVECAM tout au long du festival.

Jeudi 28 mai

Rencontre avec la Fondation du souffle

Tests du souffle, échanges avec des professionnels de santé et documentation sur les maladies respiratoires.

De 14h à 17h, devant la galerie La Ville A des Arts, 15 rue Hégésippe Moreau.

Rendez-vous du 25 mai au 31 mai 2026 pour la nouvelle édition du festival de la nature, cette année « l’air dans tous ses états ».

Du lundi 25 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

gratuit

Les inscriptions obligatoires sont mentionnées dans la description.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-25T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Square Carpeaux 23 rue Carpeaux 75018 PARIS

https://mairie18.paris.fr/pages/festival-de-la-nature-35080



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