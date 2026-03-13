Afrobeat Giants, Hommage à Hilaire Penda New Morning Paris

Avec Kiala, Cyril Atef, Vincent Segal, Magik Malik, Patrick Gorce

Lorsque les lions de l’afro-jazz-funk et de l’électro se rencontrent, pour rendre hommage à leur ami Hilaire PENDA disparu en 2018, dans un moment inattendu hypersensible de hautes vibrations, le résultat est sublime et marque la sortie d’un joyau de l’année 2025 : l’album « One Race », chez Tangential Music avec le soutien de Afrobeat-No Limit & Rares Talents.

The Must have, un concentré de pépites d’afro funk qui font penser aux Kings Américains (James Brown, Michael Jackson) pour la partie du funk/soul, avec le beat et les lignes de basse imparables, de soul jazz à la Gil Scott Heron dans son envolée lyrique et révolutionnaire, et de gospel de la communauté Spiritual, pour la communion et le repos de l’âme d’Hilaire. Dans tout ce trésor alléchant d’Afrobeat Next Step, on découvre un univers particulier et dense de son créateur, qui a dans son âme la Magie du Congo, la vivacité et la diversité scénique de l’âge d’or de la musique africaine des années 70 et 80.

Les lions de l’afro-jazz-funk et de l’électro se rencontrent pour rendre hommage à leur ami Hilaire PENDA disparu en 2018 !

Le samedi 23 mai 2026

de 19h30 à 22h00

payant

27,5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T19:30:00+02:00_2026-05-23T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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