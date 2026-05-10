L’eau, une ressource à partager Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

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[Conférence]



Nous avons pris l’habitude de la voir apparaître dès que nous ouvrons un robinet ; son apparente banalité n’en fait un objet de curiosité qu’à l’occasion de sécheresses ou de crues exceptionnelles. Pourtant la circulation de l’eau sur Terre est encore l’objet de nombreuses recherches. L’eau sculpte nos paysages, joue un rôle dans le climat, assure le fonctionnement de tous les êtres vivants… Pourra-t-elle couvrir l’ensemble de nos usages ? Conférence scientifique à partir de 12 ans présentée par Vincent Pasquero, médiateur de l’unité Géologie du Palais de la découverte.

Le dimanche 17 mai 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-17T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T14:30:00+02:00_2026-05-17T15:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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