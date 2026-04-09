Mozart : Messe du Couronnement Église Notre Dame du Travail Paris
Mozart : Messe du Couronnement Église Notre Dame du Travail Paris dimanche 17 mai 2026.
Mozart : Messe du Couronnement
HAYDN : SALVE REGINA par
les Choeur, Orchestre & Orgue de l’Académie Lyrique Compagnie de Paris : fondée par des Solistes lyriques professionnels internationaux, en octobre 2000 propose à des choristes amateurs de Paris et d’Ile de France de participer à un choeur lyrique encadré par des cours de technique vocale et de solfège adapté pour les chanteurs. En 2005 « l’Orchestre de l’Académie » est créé pour intégrer des musiciens de bon niveau qui participeraient de façon permanente aux activités de l’association.
Direction Elric BOYRIE
Solistes lyriques professionnels :
Sopranos : Rachel BRICHLER, Tiphaine RAIMBAULT
Mezzos : Nathalie LABRY, Fabienne LALISSE
Ténors : Jean GOYETCHE, Jonathan SUISSA
Basse : Rémi-Charles CAUFMAN
&
Orgue : Jude FAMCHON
Complété par Haydn : Salve Regina. Choeur, Orchestre & Orgue de l’Académie Lyrique Compagnie de Paris.
Le dimanche 17 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-17T16:00:00+02:00_2026-05-17T17:00:00+02:00
Église Notre Dame du Travail 59, rue Vercingétorix 75014 Paris
https://www.eventbrite.com/e/1986892048603?aff=oddtdtcreator
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