Mozart : Messe du Couronnement Église Notre Dame du Travail Paris

Mozart : Messe du Couronnement

HAYDN : SALVE REGINA par

les Choeur, Orchestre & Orgue de l’Académie Lyrique Compagnie de Paris : fondée par des Solistes lyriques professionnels internationaux, en octobre 2000 propose à des choristes amateurs de Paris et d’Ile de France de participer à un choeur lyrique encadré par des cours de technique vocale et de solfège adapté pour les chanteurs. En 2005 « l’Orchestre de l’Académie » est créé pour intégrer des musiciens de bon niveau qui participeraient de façon permanente aux activités de l’association.

Direction Elric BOYRIE

Solistes lyriques professionnels :

Sopranos : Rachel BRICHLER, Tiphaine RAIMBAULT

Mezzos : Nathalie LABRY, Fabienne LALISSE

Ténors : Jean GOYETCHE, Jonathan SUISSA

Basse : Rémi-Charles CAUFMAN

&

Orgue : Jude FAMCHON

Complété par Haydn : Salve Regina. Choeur, Orchestre & Orgue de l’Académie Lyrique Compagnie de Paris.

Le dimanche 17 mai 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T16:00:00+02:00_2026-05-17T17:00:00+02:00

Église Notre Dame du Travail 59, rue Vercingétorix 75014 Paris

https://www.eventbrite.com/e/1986892048603?aff=oddtdtcreator



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