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Mozart : Messe du Couronnement Église Notre Dame du Travail Paris

Mozart : Messe du Couronnement Église Notre Dame du Travail Paris

Mozart : Messe du Couronnement Église Notre Dame du Travail Paris dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Église Notre Dame du Travail

Adresse : 59, rue Vercingétorix

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : <p>Don conseillé : 8 euros. </p>

Mozart : Messe du Couronnement

HAYDN : SALVE REGINA par

les Choeur, Orchestre & Orgue de l’Académie Lyrique Compagnie de Paris : fondée par des Solistes lyriques professionnels internationaux, en octobre 2000 propose à des choristes amateurs de Paris et d’Ile de France de participer à un choeur lyrique encadré par des cours de technique vocale et de solfège adapté pour les chanteurs. En 2005 « l’Orchestre de l’Académie » est créé pour intégrer des musiciens de bon niveau qui participeraient de façon permanente aux activités de l’association.

Direction Elric BOYRIE

Solistes lyriques professionnels :

Sopranos : Rachel BRICHLER, Tiphaine RAIMBAULT

Mezzos : Nathalie LABRY, Fabienne LALISSE

Ténors : Jean GOYETCHE, Jonathan SUISSA

Basse : Rémi-Charles CAUFMAN

&

Orgue : Jude FAMCHON

Complété par Haydn : Salve Regina. Choeur, Orchestre & Orgue de l’Académie Lyrique Compagnie de Paris.
Le dimanche 17 mai 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Don conseillé : 8 euros. 

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-17T16:00:00+02:00_2026-05-17T17:00:00+02:00

Église Notre Dame du Travail 59, rue Vercingétorix  75014 Paris
https://www.eventbrite.com/e/1986892048603?aff=oddtdtcreator


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