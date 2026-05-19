After Pride 2026 L’Autre Canal Nancy
After Pride 2026 L’Autre Canal Nancy dimanche 7 juin 2026.
Nancy
After Pride 2026
L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-06-06 22:00:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
EQUINOXE et L’Autre Canal vous présentent la quatrième édition de l’After Pride Nancy ! Cette année, on a le plaisir d’accueillir une des stars de Drag Race France Moon !
Rendez-vous avec notre maîtresse de cérémonie, Marilyne 2000 et des artistes queers pour des drag shows, concert et DJ Set qui vont vous ambiancer toute la nuit !
À l’affiche Moon, yume, Nikaïa, Souluuux, La Voisine, Treize, Marilyne 2000, Yami, Sunllys, Kishlow Rain & Lovana.
Billetterie en ligne.Adultes
18 .
L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 info@lautrecanalnancy.fr
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English :
EQUINOXE and L’Autre Canal present the fourth edition of After Pride Nancy! This year, we’re delighted to welcome one of the stars of Drag Race France: Moon!
Join our Mistress of Ceremonies, Marilyne 2000, and queer artists for drag shows, concerts and DJ sets that will keep you entertained all night long!
On the bill: Moon, yume, Nikaïa, Souluuux, La Voisine, Treize, Marilyne 2000, Yami, Sunllys, Kishlow Rain & Lovana.
Online ticketing.
L’événement After Pride 2026 Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY
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