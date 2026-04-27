After work au Club Nautique Marignanais Club Nautique Marignanais Marignane

Marignane

After work au Club Nautique Marignanais

Du 01/05 au 30/06/2026 le vendredi de 18h à 19h30.

Sur réservation. Voir les jours proposés par le CNM. Club Nautique Marignanais 2 rue Henri Fabre Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-06-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Direction le Club Nautique Marignanais pour les sessions after work en Wingfoil !

Venez glisser, voler au-dessus de l’eau et profiter des meilleures conditions du spot du Jaï.

Ambiance conviviale et sensations garanties !

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Club Nautique Marignanais 2 rue Henri Fabre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 02 18 base@cnmarignanais.fr

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English :

Head to Club Nautique Marignanais for Wingfoil after-work sessions!

Come and glide, fly over the water and enjoy the best conditions on the Jaï spot.

A friendly atmosphere and guaranteed thrills!

L’événement After work au Club Nautique Marignanais Marignane a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Marignane