After work au Club Nautique Marignanais Club Nautique Marignanais Marignane
After work au Club Nautique Marignanais Club Nautique Marignanais Marignane vendredi 1 mai 2026.
Marignane
After work au Club Nautique Marignanais
Du 01/05 au 30/06/2026 le vendredi de 18h à 19h30.
Sur réservation. Voir les jours proposés par le CNM. Club Nautique Marignanais 2 rue Henri Fabre Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-06-30 19:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Direction le Club Nautique Marignanais pour les sessions after work en Wingfoil !
Venez glisser, voler au-dessus de l’eau et profiter des meilleures conditions du spot du Jaï.
Ambiance conviviale et sensations garanties !
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Club Nautique Marignanais 2 rue Henri Fabre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 02 18 base@cnmarignanais.fr
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English :
Head to Club Nautique Marignanais for Wingfoil after-work sessions!
Come and glide, fly over the water and enjoy the best conditions on the Jaï spot.
A friendly atmosphere and guaranteed thrills!
L’événement After work au Club Nautique Marignanais Marignane a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Marignane
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