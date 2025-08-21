Sentier Petite Camargue de Marignane Les Paluns Marignane Bouches-du-Rhône

Sentier Petite Camargue de Marignane Les Paluns

Sentier Petite Camargue de Marignane Les Paluns Lieu à déterminer 13700 Marignane Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Très beau sentier de découverte de la zone humide des Paluns avec des observatoires d’oiseaux. C’est la Petite Camargue de Marignane.

English :

Very beautiful path of discovery of the wetland of Paluns with bird observatories. It is the Little Camargue of Marignane.

Deutsch :

Sehr schöner Pfad zur Entdeckung des Feuchtgebiets Les Paluns mit Vogelbeobachtungsstellen. Dies ist die Kleine Camargue von Marignane.

Italiano :

Sentiero molto bello per scoprire la zona umida di Paluns con osservatori di uccelli. È la Petite Camargue di Marignane.

Español :

Un camino muy bonito para descubrir el humedal de Paluns con observatorios de aves. Es la Pequeña Camarga de Marignane.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-16 par Provence Tourisme Office de Tourisme de Marignane