Sentier Petite Camargue de Marignane Les Paluns Marignane Bouches-du-Rhône
Sentier Petite Camargue de Marignane Les Paluns Marignane Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Sentier Petite Camargue de Marignane Les Paluns
Sentier Petite Camargue de Marignane Les Paluns Lieu à déterminer 13700 Marignane Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Très beau sentier de découverte de la zone humide des Paluns avec des observatoires d’oiseaux. C’est la Petite Camargue de Marignane.
English :
Very beautiful path of discovery of the wetland of Paluns with bird observatories. It is the Little Camargue of Marignane.
Deutsch :
Sehr schöner Pfad zur Entdeckung des Feuchtgebiets Les Paluns mit Vogelbeobachtungsstellen. Dies ist die Kleine Camargue von Marignane.
Italiano :
Sentiero molto bello per scoprire la zona umida di Paluns con osservatori di uccelli. È la Petite Camargue di Marignane.
Español :
Un camino muy bonito para descubrir el humedal de Paluns con observatorios de aves. Es la Pequeña Camarga de Marignane.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-16 par Provence Tourisme Office de Tourisme de Marignane